Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları' oyunu Ümraniye’de sahnelendi

'Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları' adlı tiyatro oyunu Ümraniye’de sahnelendi. Oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ümraniye Belediyesi'nce  “Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları” adlı tiyatro oyunu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde sahnelendi.

Milli Mücadele’nin Kayıp Kadınları adlı oyun, yüzyıl önce bu topraklar üzerinde yaşanılan varlık ve yokluk meselesini derinden hissettikleri olayları anlatıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun sarsıldığı ve hızla toprak kaybettiği zor, hüzün ve acı dolu zamanlarda bir uyanışa şahit oldukları ve Anadolu’nun uyanış haline gelen bir direnişini de konu ediyor.

Yedi düvele meydan okuyan bu uyanış, Anadolu’nun cesur ve kayıp kadınlarının ayağa kalkışı, düşmana meydan okuyuşu, kendi canlarından, evlatlarından ve eşlerinden geçişleriyle destanlaşıyor. Bu kadınlar, Anadolu’nun etrafında bir araya geldi. Kara Fatma’nın, Şerife Bacı’nın, Yirik Fatma’nın, Senem Ayşe’nin ve Efe Ayşe’nin hikâyelerine can verdiler ve Anadolu’nun bu destansı varoluşu sahneye yansıtıldı. İlgiyle izlenen Milli Mücadele’nin Kayıp Kadınları adlı oyun izleyiciden büyük alkış aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA