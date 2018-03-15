'Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları' oyunu Ümraniye’de sahnelendi

Ümraniye Belediyesi'nce “Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları” adlı tiyatro oyunu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde sahnelendi.

Milli Mücadele’nin Kayıp Kadınları adlı oyun, yüzyıl önce bu topraklar üzerinde yaşanılan varlık ve yokluk meselesini derinden hissettikleri olayları anlatıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun sarsıldığı ve hızla toprak kaybettiği zor, hüzün ve acı dolu zamanlarda bir uyanışa şahit oldukları ve Anadolu’nun uyanış haline gelen bir direnişini de konu ediyor.

Yedi düvele meydan okuyan bu uyanış, Anadolu’nun cesur ve kayıp kadınlarının ayağa kalkışı, düşmana meydan okuyuşu, kendi canlarından, evlatlarından ve eşlerinden geçişleriyle destanlaşıyor. Bu kadınlar, Anadolu’nun etrafında bir araya geldi. Kara Fatma’nın, Şerife Bacı’nın, Yirik Fatma’nın, Senem Ayşe’nin ve Efe Ayşe’nin hikâyelerine can verdiler ve Anadolu’nun bu destansı varoluşu sahneye yansıtıldı. İlgiyle izlenen Milli Mücadele’nin Kayıp Kadınları adlı oyun izleyiciden büyük alkış aldı.