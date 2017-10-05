'Milli ressam'ın kayıp iki eseri İstanbul'da ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, 2. Abdülhamit döneminde "Türklerin milli ressamı" olarak tanınan Ali Rıza Efendi'ye ait iki tabloyu İstanbul'da bir sanat galerisinde ele geçirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde, 2012 yılında Devlet Resim ve Heykel Müzesi envanterinden çalınan eserleri bulabilmek ve bu eserleri çalan kişileri yakalayarak adaletin önüne çıkartabilmek amacıyla özel bir çalışma grubu kuruldu.

Çalışma grubu, ilk olarak 2012 yılı sonunda başlatılan soruşturmayı mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, 2. Abdülhamid dönemi ressamlarından Ali Rıza Efendi'ye ait iki tablonun İstanbul'da bir sanat galerisinde bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine İstanbul'a giden özel ekip, gerçekleştirdiği operasyonla müzayedeye hazırlanan iki tabloyu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi ise Ankara'ya getirilerek sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

180 eserden 64'ü bulundu

Devlet Resim ve Heykel Müzesi envanterindeki 180 eserin çalındığının belirlenmesinin ardından 2012 Aralık ayında başlanıp 2015'te sona eren soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Soruşturma ve operasyonlar sonucunda çalındığı belirlenen eserlerden 60'ı ele geçirilmiş, sonraki süreçte 2 eser daha bulunmuştu.

Henüz bulunamayan 116 eserin geri alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"Türklerin milli ressamı"

2. Abdülhamid tarafından Nişan-ı Mecidi ile ödüllendirilen Ali Rıza Efendi'nin başta İstanbul portreleri olmak üzere 5 bine yakın tablosu bulunuyor.

Türk Esliha-i Antika Müzesi'nin kuruluşunda görev alan ve bir dönem Harbiye Matbaası'nda baş ressamlık yapan Ali Rıza Efendi, birçok kaynakta "Türklerin milli ressamı" olarak anılıyor.

Ali Rıza Efendi'nin 11 tablosu halen Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde kendisi için hazırlanan özel bir bölümde sergileniyor.