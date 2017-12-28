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Milli Sinema’nın izinde 40 yıl

Milli Sinema ekolünün önemli temsilcilerinden Mesut Uçakan’ın 40. sanat yılı özel bir etkinlikle kutlanıyor. Usta yönetmen için bu akşam ‘Saygı Gecesi’ düzenleniyor.

  • STAR SANAT
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Reis Bey, Kelebekler Sonsuza Uçar-İskilipli Atıf Hoca, Yalnız Değilsiniz, Lanet, Sonsuza Yürümek gibi çok sayıda film, belgesel ve televizyon dizisine imza atan yönetmen Mesut Uçakan’ın 40. sanat yılı için bu akşam özel bir etkinlik düzenleniyor. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mesut Uçakan’a Saygı Gecesi’ saat 19:00’da kokteyl ile başlayacak. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan programda bir sergi ve konser de yer alacak. 

SONSUZ KALE BELGESELİ

Milli ve manevi değerleri önceleyen senarist ve yönetmen Mesut Uçakan’ın hayatının ve eserlerinin yer aldığı serginin açılışıyla başlayacak gecede, sanatçı Aykut Kuşkaya sahne alacak ve mini bir konser verecek. Mesut Uçakan’a özel hazırlanan “Sonsuz Kale” belgeselinin gösterimiyle devam edecek gecede, usta yönetmenin 40 yıllık sinema yaşamına yeni nesil sinema yazarlarının gözünden bakmayı amaçlayan “40 Yıllık Sinema Serüveni” isimli kitap da davetlilere dağıtılacak.

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