'Mirası hakkıyla yaşatılacak’

Her yıl 100 bin kişinin ziyaret ettiği müzede İslam bilim tarihinde ilk defa ortaya konulan yaklaşık 600 icat yer alıyor. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, müzenin; bilim, teknoloji ve keşifler tarihindeki yerini, öncülüğünü ve etkisini unutmuş bir milletin evlatlarına tarihteki öncülüğünü ve başarısını yeniden hatırlatma gibi temel bir vazife gördüğünü söyledi. 30 Haziran’da 94 yaşındayken vefat eden Sezgin’in mirasının yaşatılması kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız, 2019’un Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı ilan edileceğini söyledi. 2019’da Fuat Sezgin’in, mirasını ve eserlerini anlatacak çok yönlü faaliyetler ortaya konulacak” ifadelerini kullandı.