Modern Folk Müzik Topluluğu'ndan konser

Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkez’i İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Konserine ev sahipliği yaptı. Büyükçekmeceli sanatseverler konsere yoğun ilgi gösterdi. Büyükçekmece Belediyesinin Mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserin sanat yönetmenliğini Enver Merallı üstlendi. Halk müziği ezgilerine yeni ve çağdaş bir bakış getirmeyi amaçlayan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, söyledikleri eserlerle salonu dolduran konukları mest etti.

Müzikseverler de eşlik etti

Repertuvarlarında halk müziği dışında, Klasik Türk Müziği, Klasik Batı Müziği ve dünya müziklerinden de eserlere yer veren topluluk; konserde Azerbaycan Tokat, Bursa, Karadeniz ve Rumeli yörelerinden söyledikleri şarkılarla katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Topluluğun söylediği şarkılara zaman zaman eşlik eden müzikseverler gece boyunca müziğe doydu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen geceye katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Öncelikle sizlere Başkanım Dr. Hasan Akgün’ün selamlarını iletiyorum. Bize bu akşam güzel bir müzik ziyafeti yaşatan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğuna ve salonu dolduran tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum" dedi.