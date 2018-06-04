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Mohsen Namjoo İstanbul'da konser verecek

İran'ın 'Bob Dylan'ı olarak gösterilen ünlü sanatçı, 5 Ağustos'ta Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.

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İranlı müzisyen Mohsen Namjoo, İstanbul'da konser verecek.

Eserlerinde İran müziğini modern ezgilerle bir araya getiren sanatçı, 5 Ağustos'ta Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

The New York Times tarafından İran'ın "Bob Dylan"ı olarak gösterilen söz yazarı, şarkıcı, müzik eğitmeni ve setar çalgıcısı Namjoo, geleneksel İran müziğini, modern enstrümanlarla birleştirip farklı sentezler ortaya çıkarıyor.

Namjoo en son şubat ayında İstanbul'da konser vermişti.

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