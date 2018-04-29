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Muhsin Ertuğrul, mezarı başında anıldı

Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve yapımcı Muhsin Ertuğrul, vefatının 39. yılında kabri başında anıldı.

  • AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Müdür Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmen Yardımcıları Özgür Kaymak, Melahat Abbasova ve sanatçılar Metin Çoban, Emin And, Yılmaz Atadeniz, Uğurtan Atakan, Ümit Denizer, Derya Çetinel, Cevdet Ünlü, Aslan Altın ile sanatçının sevenleri katıldı.

Efiloğlu, Uygur, Çoban, And, Denizer ve Atadeniz'in Muhsin Ertuğrul ile ilgili düşüncelerini paylaştığı törenin sonunda, sanatçının mezarına karanfiller bırakıldı, dua edildi.

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