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Mülteci kampından roman ödülüne

Arap dünyasının saygın edebiyat ödülü ‘Arabic Booker’ adıyla bilinen 11. Uluslararası Arap Romanı Ödülü’nün sahibi “İkinci Köpek Savaşı” romanıyla Filistin asıllı Ürdünlü yazar İbrahim Nasrallah’ın oldu.

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Ödül, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de düzenlenen törenle sahibini buldu. Jüri Başkanı İbrahim Seafin, romanın toplumsal dönüşümleri ve olayları ilginç ve ilgi çekici bir şekilde bilimsel kurguyla ele aldığını belirtti. Seafin, eserin, toplumdaki bozulmalar ile insani ve ahlaki değerlerden yoksun bir şekilde insanların canını ticarete döken acımasız şiddetin tohumlarına odaklandığını aktardı. 

İsrail zulmüyle büyüdü

İbrahim Nasrallah, 1948’de İsrail tarafından topraklarından çıkarılan ve Ürdün’e göç eden Filistinli bir anne babanın çocuğu olarak Amman’da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençliğini Amman’daki Vahdat Mülteci Kampı›nda geçirdi. “İkinci Köpek Savaşı” adlı eseri, son bir yılda 14 farklı Arap ülkesinde yazılan 124 roman arasından en iyisi seçildi. 

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