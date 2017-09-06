Tataristan’da 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali başladı. Başkent Kazan’daki Piramit Kültür ve Eğlence Merkezi’ndeki açılış törenine farklı ülkelerden çok sayıda sinemacı katılıyor. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, törende yaptığı konuşmada festivalin her geçen yıl daha fazla ilgili çektiğini belirtti. Festivalde, Türkiye’den Mustafa Koray Polat imzalı kısa film “Duvar” da gösterilecek. Film, Türkiye’de çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren bir Suriyeli kadının hikayesini anlatıyor. Türkiye’yi ayrıca, Abdulgafur Şahin’in “Çünkü Aşk”, Mustafa Kara’nın “Kalandar Soğuğu”, Mehmet Başak’ın “Eski Güzel Günlerin Sonu” filmleri de temsil edecek. Festivalin bu yılki yarışma programına 27 ülkeden 60 film katılıyor. Festivalle toplumların İslam ve Müslümanlar hakkında doğru bilgilendirilmeleri ve objektif fikir sahibi olabilmeleri amaçlanıyor. Festival 11 Eylül’de sona erecek.