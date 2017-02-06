Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Mustafa Çiftci’den Ah Mercimeğim geliyor

Star Gazetesi’nce Kültür Bakanlığı işbirliğiyle verilen Necip Fazıl Ödülleri’nde İlk Eserler dalında ödüle layık görülen Mustafa Çiftci’nin yeni kitabı yolda.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Ah Mercimeğim” adını taşıyan öykü kitabı yakında raflardaki yerini alacak. Çiftci’nin üçüncü öykü kitabı Ah Mercimeğim, İletişim Yayınları’ndan çıkacak. Yozgat’ta yaşayan ve Anadolu’nun sıcak, mizah dolu öykülerini eserlerine yansıtan Çitfci’nin daha önce yayınlanmış iki öykü kitabı var. Bunlar “Adem’in Kekliği ve Chopin” ile “Bozkırda Altmışaltı” adını taşıyor. Çiftci, öykülerini incelikli bir gözlem gücü ve akıcı bir dille anlatıyor. Kısa sürede edebiyat çevrelerinin dikkatini çeken yazar, daha şimdiden öykü sanatının önemli isimleri arasında yer alıyor. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Survivor 2017 - 13. bölüm tanıtımı

Survivor 2017 - 13. bölüm tanıtımı

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA