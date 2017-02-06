Mustafa Çiftci’den Ah Mercimeğim geliyor

“Ah Mercimeğim” adını taşıyan öykü kitabı yakında raflardaki yerini alacak. Çiftci’nin üçüncü öykü kitabı Ah Mercimeğim, İletişim Yayınları’ndan çıkacak. Yozgat’ta yaşayan ve Anadolu’nun sıcak, mizah dolu öykülerini eserlerine yansıtan Çitfci’nin daha önce yayınlanmış iki öykü kitabı var. Bunlar “Adem’in Kekliği ve Chopin” ile “Bozkırda Altmışaltı” adını taşıyor. Çiftci, öykülerini incelikli bir gözlem gücü ve akıcı bir dille anlatıyor. Kısa sürede edebiyat çevrelerinin dikkatini çeken yazar, daha şimdiden öykü sanatının önemli isimleri arasında yer alıyor.