Mustafa Deniz'in filmi 'Kabuk' Cannes'da gösterilecek

Mustafa Deniz'in kısa metrajlı ilk filmi "Kabuk" (Crust), bu yıl 8-19 Mayıs arasında düzenlenecek 71. Cannes Film Festivali'nde gösterilecek.

Deniz'in yönetmenliğini üstlendiği ve binlerce film arasından seçilen yapım, kısa film kategorisinde izleyiciyle buluşacak. Filmde, yönetmen Mustafa Deniz'in annesi Şengül Deniz, "Şengül" karakteriyle başrolü canlandırdı.

Çekimlerine Nisan 2017'de başlanan 14 dakikalık film, 2018'in Nisan ayında tamamlandı.

Geçmişe özlem duyan bir kadının hikayesinin ele alındığı yapımda, eşinin ölümüyle sarsılan Şengül'ün kaybettiği "koca" figürünü yeniden keşfederken hissettiği acıyı, çocuklarında aradığı teselliyi ve umutsuz bekleyişinin derin hüznünü anlatılıyor.

Dram türündeki filmde ayrıca yönetmen Deniz'in ablası Gamze Deniz ile Bakiye Aktürk de rol aldı.