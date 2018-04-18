Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Mustafa Deniz'in filmi 'Kabuk' Cannes'da gösterilecek

Mustafa Deniz'in kısa metrajlı ilk filmi 'Kabuk', 71. Cannes Film Festivali‘nde gösterilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mustafa Deniz'in kısa metrajlı ilk filmi "Kabuk" (Crust), bu yıl 8-19 Mayıs arasında düzenlenecek 71. Cannes Film Festivali'nde gösterilecek.

Deniz'in yönetmenliğini üstlendiği ve binlerce film arasından seçilen yapım, kısa film kategorisinde izleyiciyle buluşacak. Filmde, yönetmen Mustafa Deniz'in annesi Şengül Deniz, "Şengül" karakteriyle başrolü canlandırdı.

Çekimlerine Nisan 2017'de başlanan 14 dakikalık film, 2018'in Nisan ayında tamamlandı.

Geçmişe özlem duyan bir kadının hikayesinin ele alındığı yapımda, eşinin ölümüyle sarsılan Şengül'ün kaybettiği "koca" figürünü yeniden keşfederken hissettiği acıyı, çocuklarında aradığı teselliyi ve umutsuz bekleyişinin derin hüznünü anlatılıyor.

Dram türündeki filmde ayrıca yönetmen Deniz'in ablası Gamze Deniz ile Bakiye Aktürk de rol aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pakistan 700 kilometre menzilli ´Babur´ füzesini test etti

Pakistan 700 kilometre menzilli ´Babur´ füzesini test etti

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Evinde beslediği kertenkeleye yem oldu

Evinde beslediği kertenkeleye yem oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA