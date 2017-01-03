Mustafa Koç’un ‘Sessiz Dünya’sı
Geçen yıl bu ay bir kalp krizi sonucu vefat eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç anısına basılan ve deniz tutkusunu anlatan “Silent World Mustafa V. Koç” (Sessiz Dünya) kitabı yayınlandı.
Kitapta, Mustafa Koç’un dünyanın çeşitli denizlerinde çektiği birbirinden renkli fotoğrafları bulunuyor. 17 yaşında Türkiye’nin denizlerinde dalış yapmaya başlayan Koç, ABD’de aldığı lisansla dünyanın dört bir tarafına dalış turlarına katılmış ve görkemli bir sualtı fotoğrafları arşivi yapmıştı.
EŞİM MUSTAFA DALMAYA AŞIKTI
Caroline Koç, kitabın girişinde eşi Mustafa Koç’un bu derin tutkusunu anlatırken, “Eşim Mustafa dalmaya aşıktı. Dalmak ona dış dünyadaki her şeyi unutturur ve tanıklık ettiği deniz altındaki eşsiz doğanın mutluluğunu yaşatırdı” diyor.
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