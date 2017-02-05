Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Mustafa Özçelik’ten iki gençlik romanı

Safahat’ın 6. kitabı Asım, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un tasavvur ettiği gençlik modelini anlatan bir kitaptır.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şair Mustafa Özçelik, gençlere Asım karakterini anlatmak için Safahat’ın 6. kitabını gençler için romanlaştırdı. Özçelik’in bir diğer roman çalışması da bu kitapta yer alan Çanakkale Şehitleri şiirinden hareketle yazdığı Benim Adım Çanakkale romanı oldu. Her iki eser de Asım’ın ve Çanakkale’nin gençler tarafından daha iyi algılanması amacını taşıyor. Kitaplar Nar yayınlarından çıktı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çığ bir köyü yuttu! Şu ana 51 cansız beden çıkartıldı

Çığ bir köyü yuttu! Şu ana 51 cansız beden çıkartıldı

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA