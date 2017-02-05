Mustafa Özçelik’ten iki gençlik romanı

Şair Mustafa Özçelik, gençlere Asım karakterini anlatmak için Safahat’ın 6. kitabını gençler için romanlaştırdı. Özçelik’in bir diğer roman çalışması da bu kitapta yer alan Çanakkale Şehitleri şiirinden hareketle yazdığı Benim Adım Çanakkale romanı oldu. Her iki eser de Asım’ın ve Çanakkale’nin gençler tarafından daha iyi algılanması amacını taşıyor. Kitaplar Nar yayınlarından çıktı.