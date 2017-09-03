Müştehir Karakaya’dan iki tarihi roman daha

Ancak en çok şairliğiyle tanındı; 1962 Muş Bulanık doğumlu Karakaya, edebiyatseverlerin dergilerden de aşina olduğu bir isim. Farklı dergilerde yayın yönetmenliği ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1995 yılında Van’a yerleşti. Hazan adlı sanat edebiyat dergisini kurdu. Daha sonra Vefa Taşdelen ile birlikte Beyaz Gemi sanat ve kültür dergisini yayınladı; 2011 Van depremine kadar... Son olarak iki yeni tarihi romanla çıkageldi Müştehir Karakaya. Biri İbrişim Kitap’tan çıkan Zagros Çığlığı, diğeri ise İncir Yayıncılık’tan çıkan Hattuşaşlı… İlk roman, yani Zagros Çığlığı, karanlıkla aydınlığı savaşı üzerine kurulu, Hattuşaşlı ise, söz konusu dönemde geçen bir roman.