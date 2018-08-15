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Müzik poptan ibaret değil 

Sanatçı Yaprak Sayar: Popüler müzik her yeri sarmış vaziyette. Türk müziği ile halk müziğinin televizyonda, medyada, yazılı ve görsel basında daha çok yer aldığı günleri görelim istiyorum. 

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Klasik Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar, insanların sanatsal değeri yüksek olan Türk müziği, Türk halk müziği ve Batı müziğiyle yeterince tanışık olmadığını belirterek, “Bunun için de proje üretmeye, müzik yapmaya, konser vermeye her zaman hazırım ve elimden geleni de yapacağım” dedi.  

KÖTÜLEMEK İÇİN DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce şehrin çeşitli yerlerinde düzenlenen  “İstanbul’da Yaz Neşesi” etkinliklerinde konserleri devam eden sanatçı Sayar, Türkiye’de popüler müziğin sanat değeri daha yüksek olan müziklerin önüne geçtiğini ifade etti. “Popüler müzik de olmalı mutlaka tabi, kötülediğim ya da sevmediğim, beğenmediğim bir şey olduğu için söylemiyorum’’ şeklinde konuşan sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Popüler müzik adı altında yapılan, aslında, tüketime yönelik olan müzik her yeri sarmış vaziyette. Ancak müzik poptan ibaret değil.”        

 

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