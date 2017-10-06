Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Namık Kemal ile Puşkin'in yıkandığı hamam turizme kazandırılacak

Kars'ta, Osmanlı Sultanı III. Murad'ın Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı Mazlumağa Hamamı ile Muradiye Hamamı restore edilip turizme kazandırılacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kars'ta, Osmanlı Sultanı III. Murad'ın Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı Mazlumağa Hamamı ile Muradiye Hamamı restore edilip turizme kazandırılacak.

Kars Kalesi eteğindeki tarihi Taş Köprü yanında bulunan ve Kars'a yıllarca hizmet veren tarihi Mazlumağa ile Muradiye hamamlarının turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Bu çerçevede, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen projelerle bir süre önce restorasyonuna başlanılan Muradiye Hamamı'nın ardından Mazlumağa Hamamı'nın da restorasyonu için çalışmalara başlandı.

Restorasyon sonrası, Osmanlı Sultanı III. Murad'ın Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı ve geçmişte Namık Kemal, Aleksandr Puşkin ve Georgi Gürciyev gibi önemli şair ve yazarların da tercihleri arasında yer alan Mazlumağa Hamamı ile Muradiye Hamamı turizmin hizmetine sunulacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terörist mağarasında on kişilik oda bulundu!

Terörist mağarasında on kişilik oda bulundu!

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA