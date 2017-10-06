Namık Kemal ile Puşkin'in yıkandığı hamam turizme kazandırılacak

Kars'ta, Osmanlı Sultanı III. Murad'ın Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı Mazlumağa Hamamı ile Muradiye Hamamı restore edilip turizme kazandırılacak.

Kars Kalesi eteğindeki tarihi Taş Köprü yanında bulunan ve Kars'a yıllarca hizmet veren tarihi Mazlumağa ile Muradiye hamamlarının turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Bu çerçevede, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen projelerle bir süre önce restorasyonuna başlanılan Muradiye Hamamı'nın ardından Mazlumağa Hamamı'nın da restorasyonu için çalışmalara başlandı.

Restorasyon sonrası, Osmanlı Sultanı III. Murad'ın Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı ve geçmişte Namık Kemal, Aleksandr Puşkin ve Georgi Gürciyev gibi önemli şair ve yazarların da tercihleri arasında yer alan Mazlumağa Hamamı ile Muradiye Hamamı turizmin hizmetine sunulacak.