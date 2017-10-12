Necip Fazıl’ı sevmeyenler bile borçludur Üstad’a

Günümüzün kıymetli araştırmacı yazarlarından biri Nuri Ahmet Özalp. Sessizce yol alan bir gemi. Bu sessiz geminin yükü edebiyat ve ilim araştırmaları olageldi. Osmanlı’nın, kültürel köklerin inkar edildiği “deprem yılları”nda, yer altına gömülen kültüre ait eserleri yeniden gün ışığına çıkarmanın çabasını verdi. Bir kültür insanı olarak, “görünmeyen devasa bir inşaatın” tuğlalarını örenlerden oldu. Özalp ile çalışmalarını ve Necip Fazıl etkisini konuştuk.

- Necip Fazıl Kısakürek ismi sizde nasıl bir yere tekabül ediyor?

Üstad Necip Fazıl, “Türk’ü madde plânında kurtardıktan sonra ruh plânında helâk edici öldürücü küfür” biçiminde tanımladığı bir dönemde, (kendi ifadesiyle) devrimbaz kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerinden kan çektiği kalemiyle, kıvranarak, zindanlarda çürüyerek yürüttüğü mücadele ve ortaya koyduğu eserlerle Anadolu’nun bütün “saf çocuklarını” derinden etkilemiş, düşünce dünyalarının oluşmasında en önemli etken olmuştur. Otuzlu yıllarda doğanlar –Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil gibi- kırklı yıllarda doğanlar –Rasim Özdenören, Cahit zarifoğlu gibi- ve ellili yıllarda doğanlar –bizim kuşak ki şimdi ülkeyi yönetenler de bu kuşaktandır-, hatta altmışlı yıllarda doğanlar kendilerini, kimliklerini bu oluşum içinde bulmuşlar, sonraki kuşaklarsa önceki kuşaklar üzerinden dolaylı olarak etkilenmişlerdir.

Altmışlı yılların sonlarında öğretmen okulu öğrencisiyken bu okulların bildik çarkına kapılmaktan kurtulmayı, ona direnmeyi, ağabeylerimin kütüphanesinden çantama doldurup okula taşıdığım Necip Fazıl kitapları sayesinde başardığımı söyleyebilirim. Sonra Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil’in eserleri, dergileri edebiyat zevkimizi, düşünce dünyamızı besleyip geliştirdi, biçimlendirdi.

- Necip Fazıl Ödüllerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Star gazetesinin Necip Fazıl Ödülleri, bir vefa borcunun kısmen ödenmesi, “varak-ı mihr ü vefayı” okuyup dinleyen birilerinin bulunduğunu göstermesi bakımından önemli ve alkışlanmaya değerdir. Diğer yandan Necip Fazıl’ın mücadelesinin, sanatının, düşüncelerinin yeniden gündeme gelmesi, özellikle genç kuşaklara onun tanıtılması açısından da önemli bir işlevi yerine getireceğine yürekten inanıyoruz.

Ülkemizde yalnız Necip Fazıl’ın hayatını yeniden inşa etmeye adadığı yerli düşünceyi benimseyenler, izleyenler değil, onu sevmeyenler, ona düşman olanlar bile borçludur Üstad’a.

- Bu nasıl bir borç?

Aziz Nesin’in 1980’de Necip Fazıl’a yazdığı bir mektup vardır. Osmanlıca yazdığı bu mektuba “Üstad” hitabıyla başlar. Büyük Doğu dergileri karıştırıldığında Ziya Osman’dan Cahit Sıtkı’ya, İlhan Berk’ten Sabahattin Kudret’e, Sait Faik’ten Oktay Akbal’a sayısız şair ve yazarın imzaları görülür. Yani Türk edebiyatının kalburüstü şair ve yazarları bir bakıma Necip Fazıl’ın rahle-i tedrisinden geçmiştir. Dolayısıyla gerçekte onu üstad tanımakta Aziz Nesin yalnız değildir. Bu nedenle belli bir yaşın üstündeki şair ve yazarların tümü doğrudan ya da dolaylı borçludur Necip Fazıl’a.