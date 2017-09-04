Nemrut Dağı bayram yeri gibi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı bayram tatili boyunca yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladı. Milli Park Alanı olarak korumaya alınan Nemrut Dağı’na Almanya, Amerika, İsrail, Ermenistan ve Japonya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye›nin dört bir yanından her gün en az 2 bin ziyaretçi geldi. Milli Parklar görevlisi Bilal Mente, Arsemia’dan Nemrut’a yapılan kral yolunun ve hizmete sunulan modern konaklama tesisinin ziyaretçi sayısının artmasında etkili olduğunu söyledi.