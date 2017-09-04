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Nemrut Dağı bayram yeri gibi

“Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer” olarak bilinen Adıyaman’daki Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı bayram tatili boyunca yaklaşık  20 bin ziyaretçi  ağırladı. Milli Park Alanı olarak korumaya alınan Nemrut Dağı’na Almanya, Amerika, İsrail, Ermenistan ve Japonya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye›nin dört bir yanından her gün en az 2 bin  ziyaretçi geldi.   Milli Parklar görevlisi Bilal Mente, Arsemia’dan Nemrut’a yapılan kral yolunun ve  hizmete sunulan modern konaklama tesisinin ziyaretçi sayısının artmasında etkili olduğunu söyledi.        

 

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