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Neşet Ertaş'ın yaşadığı ev 'müze evi' olacak

Kırşehir'de 'bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş'ın da bir süre yaşadığı, babası Muharrem Ertaş'a ait ev 'müze evi' yapılacak.

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Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Necati Şentürk'e ziyarette bulunarak, kentte devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bağbaşı Mahallesi'nde Neşet Ertaş'ın da yaşadığı, babası Muharrem Ertaş'a ait eve geçen Yayman, burada Abdal kültüründen gelen vatandaşlarla bir süre görüştü.

Evde incelemelerde bulunan Yayman, "bozkırın tezenesi", halk ozanı Neşet Ertaş, Ahi Evran-ı Veli gibi büyük üstatların memleketinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Neşet Ertaş'ın sadece Kırşehir değil Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Yayman, bozlak ustasının mezarının da bulunduğu mahallede, babasına ait evin "Neşet Ertaş Müze Evi" yapılacağını bildirdi.

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