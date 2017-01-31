Nisan’da yağmur gibi film

Bu yıl 36. kez düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali hazırlıkları tamamlanmak üzere. 11 gün sürecek festivalde 200 civarında film yer alıyor. Öne çıkanlar yapımlar arasında Olivier Assayas’ın Cannes’da En İyi Yönetmen Ödüllü son filmi Personal Shopper var. Bunun yanı sıra Avangart sinemanın 87 yaşındaki Şilili ustası Alejandro Jodorowsky’nin Endless Poetry’si seyirciyle buluşacak. David Lynch’in en çok tartışılan yapıtı Mulholland Drive 4K restore kopyasıyla festivaldeki yerini alacak. Festival’de vizyon filmleri de yer alacak. Bunlardan biri de, ABD başkanlarından Kennedy’ye suikast sonrası gelişmelere odaklanan Jackie adlı film. Yönetmenliğini Pablo Larrain’in yaptığı filmin başrolünde Kennedy’nin eşi rolündeki Natalie Portman var.