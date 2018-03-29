Ödüllü Gönüllülük Projesi Yarışması sonuçlandı

Gönüllülük bilincine ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri desteklemek amacıyla 2016 yılı 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde kurulan Gönüllü Platformu, gönüllülük alanındaki projelendirme ve uygulama açığını kapatmak için kolları sıvadı. Gönüllü Platformu, Türkiye’de bir ilke imza atarak Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki gizli gönüllüler için “proje” yarışması düzenledi. Gönüllü Platformu, hayata geçtiği 1 yıl 3 ay içerisinde 10 milyona yakın kişiye 46 milyondan fazla kez ulaştı. Videolar 12 buçuk milyon kez izlenirken, 13 milyon beğeni, yorum ve paylaşım aldı. 2010 yılında kurulan Gönüllülük Öğretim Görevlisi ve Yazar İnal Aydınoğlu’nun kurucusu olduğu Gönüllü Hizmet Vakfı sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın amacı gönüllülük kavramının önemine vurgu yapmak ve hayata geçirilecek gönüllülük projelerini tek platformda toplayıp farkındalık yaratmak. Türkiye’de ilk kez düzenlenen, tüm vatandaşların sınırsız, şartsız katılabildiği ““Gönüllülük Projesi Yarışması’’ sonuçlandı. Yarışma sonunda Türkiye'nin her yerinden kendi gönüllülük videosunu çekip gönderenler arasından seçilen kişiler çeşitli kategorilerde ödüllere sahip oldu. Yarışmaya katılım için, kişiler kendi gönüllülük çalışmalarının videosunu facebook üzerinden gonulluplatformu hesabına mesaj ile gönderdiler. Şanlıurfa’dan Gaziantep’e, Bursa’dan Van’a kadar Türkiye’nin dört bir bölgesinden gönüllülük videoları gönderildi. Sosyal Medya Uzmanı ve Öğretim Üyesi Ercüment Büyükşener, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan, Adım Adım Platformu ve Açık Açık Derneği Kurucusu Renay Onur, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Bir Dilek Tut Derneği Başkanı Zeynep Ürkün’ün jüri üyesi olduğu yarışmada ilk 3'e giren kişilere, gönüllülük projelerini geliştirmek için Gönüllü Hizmet Vakfı kurucusu ve başkanı İnal Aydınoğlu tarafından danışmanlık verilmeye başlandı. Birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye 1.000 TL verilen yarışmada kazanan ilk 3 kişinin fikirlerini projelendirme kısmına hızla başlandı. Birinci olan ‘’Hayalimdeki Robot’’ projesi ile Buğra Ayan; proje kapsamında yaklaşık 200 öğrenciye kodlama/girişimcilik kitapları hediye edecek. İkinci olan ‘’Sevginin Dili’’ projesi ile Ayşegül Yargın; ödül bütçesi ile savaş mağduru çocuklara ‘’Sevginin Dili’’ adı altında dil öğretimi ile dans ve hareket atölyesi oluşturacak. Üçüncülük ödülünü kazanan Sibel Sınırca; ‘’İhtiyaç Çözümleri’’ projesi kapsamında bu bütçeyle satın alacağı mobil aplikasyonu oluşturarak projesini daha fazla kişiye ulaştıracak ve ihtiyacı olan daha fazla insana çözüm olacak. Ayrıca jüri tarafından belirlenen en iyi video sahibi finalistlerin Gönüllü Platformu’nun youtube kanalı Gönüllü TV’de gönüllülük videolarının hikayesi yayınlanıyor. Yarışma sonuçları hakkındaki en güncel bilgilere instagram’da gonulluplatformu, facebook’da gonulluplatformu, twitterda GonulluP, youtube’da Gönüllü TV hesapları üzerinden ulaşılabilir.

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