Öğrenciler İstanbul'u okudular

Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği İstanbul Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması finalleri büyük heyecana sahne oldu.

Toplamda 350 başvurunun yapıldığı yarışmada, elemeler sonucunda finale kalan öğrencilerin ödülleri, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle verildi. İstanbul Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması’nda finale kalan öğrenciler tek tek sahneye çıkarak birbirinden güzel İstanbul şiirlerini okudu. Şiir okumalarının ardından ilkokul, ortaokul ve lise branşında ilk üçe giren 9 öğrenciye Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Nari tarafından ödülleri takdim edildi. Liseler arası branşında 1’inci olan Küçükçekmece Anadolu Lisesi öğrencisi Erdem Mert Aydın kazandığı ödülü Kudüs’e yardım amaçlı bağış yaptı.