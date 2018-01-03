'Ölüm Odası' 5 Ocak'ta vizyona girecek

"Altın Küre" ödüllü oyuncular James Franco ve Francesca Eastwood ile Taryn Manning'in rol aldığı "Ölüm Odası" filmi, 5 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Gerilim ve korku türü severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Dan Bush üstlendi.

ABD yapımı filmin konusu kısaca şöyle:

"İki kız kardeş olan Leah ve Vee, ünlü bir gangsterin malına zarar veren ağabeyleri Michael'ı kurtarmak için banka soymak zorunda kalırlar fakat soygun esnasında bankada bulunan para, ağabeylerini kurtarmaya yetmeyecektir. Bankanın müdür yardımcısı Ed Maas, paranın bir kısmını kendisinin alması karşılığında iki kız kardeşi alt kattaki kasaya götürmeyi teklif eder. Ancak kasanın içinde buldukları, umdukları gibi çıkmayacaktır."