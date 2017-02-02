Önce ‘kendimizi’ iyi tanıyalım

Kara, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk toplumunun kendisini tarif ederken başkalarına öykündüğünü belirtti. Kara, “Başkalarının var ettiği, anlattığı yerden öykünerek cümleler kuruyoruz. Bir insan her şeyden önce kendine dönmeli, kendi mekanına, kendi ait olduğu toprağa dönmeli. Kültüründen bir şey üreterek içindeki bulunduğu soruna cevap bulmalı’ dedi.

Kalandar Soğuğu’nda kendi öykünmelerinden ve yaşadıklarından yola çıktığını belirten Kara, ‘Hala doğayla ve toprakla olan ilişkisi kesilmemiş bir ülkeyiz. Bu bizim için büyük bir şans” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Yapımcı-Yönetmen Nazif Tunç ise insan hakikatini doğa içerisinde çözmeye çalışan bir akımın (Kalandar Soğuğu sayesinde) Türk sinemasında başarıyla işlendiğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere Kalandar Soğuğu, Japonya’dan ABD’ye pek çok ülkede katıldığı uluslar arası yarışmalarda onlarca ödülü kucaklamış, Türkiye’nin de En İyi Yabancı Film dalında bu yılki Oscar aday adayı olmuştu.