Opera başyapıtı “Otello” 20 Eylül’de Zorlu PSM Studio'da

Zorlu PSM, yeni sezonda da dünyaca ünlü opera ve balelerin yer aldığı Royal Opera House’un prodüksiyonlarını, özel gösterimlerle seyircisiyle buluşturmaya devam diyor. 20 Eylül’de İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bestelediği klasik opera eseri Otello, Prof. Dr. Yekta Kara'nın keyifli sunumu ardından Zorlu PSM Studio ekranında gösterilecek.

15. yüzyılda geçen hikaye, Venedik Cumhuriyeti'nin adaya yeni vali olarak atadığı Otello'nun, karısı Desdemona ve Cassio ile arasında geçen kıskançlık, öfke ve aşkla örülü hikayesini anlatıyor...

Başrolde Jonas Kauffmann var!

Yaşayan en iyi tenorlardan biri kabul edilen ve müzik otoriteleri tarafından gelmiş geçmiş en güzel sesler arasında anılan Jonas Kaufmann, Otello’da sergilediği performansıyla da büyük beğeni topladı.