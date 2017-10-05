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Oscar filmi gösterime girmeden olay çıkardı

Kız arkadaşını öldürmek suçundan 6 yıl hapse mahkum olan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'un yaşadıkları film oluyor. İlk tanıtımı yayınlanan film, Pistorius'un kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı pompalı tüfekle öldürdüğü 2013 yılını anlatıyor. Oscar Pistorius'un ailesi ise filmin gerçekleri yansıtmadığını ve yapım şirketini dava edeceğini söyledi.

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Kız arkadaşını öldürmek suçundan 6 yıl hapse mahkum olan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'un yaşadıkları film oluyor. İlk tanıtımı yayınlanan film, Pistorius'un kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı pompalı tüfekle öldürdüğü 2013 yılını anlatıyor.

NTV'den alınan habere göre, Pistorius'un ailesi ise filme karşı çıkıyor, atletin kardeşi Carl Pistorius film için Twitter hesabından "büyük çarpıtma" yorumunda bulundu. Carl Pistorius, beyaz perdeye taşınacakların o gece yaşananları doğru şekilde yansıtmadığını savundu.

Yasal işlem başlatılacak

Filmin Oscar ve Reeva dahil, iki tarafın ailelerine de büyük saygısızlık olduğunu söyleyen Pistorius ailesi, filmin yapımcısına yönelik yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

Filmin gelecek ay gösterime girmesi planlanıyor.

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