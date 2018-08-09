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Oscar ödüllerine popüler film kategorisi geliyor

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden olan ve 'Oscar' olarak bilinen ABD'deki Akademi Ödüllerine, gişe rekoru kıran filmlerin de ödül için yarışmasına olanak sağlayacak 'popüler film kategorisi' eklenecek.

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Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden olan ve "Oscar" olarak bilinen ABD'deki Akademi Ödüllerine, popüler film kategorisinin ekleneceği bildirildi.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, Oscar ödülleri için bazı değişikliklere gidileceği belirtilerek ödüllere popüler film kategorisinin ekleneceği kaydedildi.

Akademinin kararıyla gişe rekoru kıran filmlerin de ödül için yarışmasına olanak sağlanacağı ifade edildi.

Değişikliğin ne zaman uygulamaya konulacağı ve aday olabilmek için ne gibi zorunluluklar olacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

Oscar ödüllerine en son 2001 yılında "En iyi animasyon filmi" kategorisi eklenmişti.

İlki 16 Mayıs 1929'da yapılan Oscar Ödülleri töreni, bugün milyonlarca kişinin canlı olarak takip ettiği görkemli bir medya gösterisine dönüşmüş durumda. 

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