Oscar’a duble ırkçılık gölgesi
Irkçılık yapıldığı gerekçesiyle geçen yıl siyahilerin protestosuna sahne olan Oscar töreni bu yıl Trump’ın politikalarına toslayacak. Törene katılmayacağını açıklayan İranlı yönetmen Farhadi: Bağnazlık dünyaya hükümdar olmamalı!
- BEDİR ACAR
Geçen yıllarda ‘ırkçılık’ ve ‘ayrımcılık’ suçlamalarıyla yara alan Oscar ödülleri bu yıl da kan kaybetmeye devam edeceğe benziyor. ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump göreve başlar başlamaz ‘hızlı ve öfkeli’ bir kararla Irak, İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarının ABD’ye girmesini yasaklama kararı hem ABD’li sağduyu sahiplerini hem de ‘yasaklı ülke’ vatandaşlarını çileden çıkardı. Bu yıl En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday gösterilen The Salesman filminin yönetmeni Asghar Farhadi dün bir açıklama yaparak kesin bir dille Oscar törenine katılmama kararı aldı.
“Bağnazlar, milliyetleri, politik görüşleri ve iddiaları ne olursa olsun dünyayı aynı şekilde algılar” diyen sanatçı,’’Bu sadece ABD ile sınırlı değil, benim ülkemdeki bağnazlar da aynılar” eleştirisinde bulundu. Farhadi, açıklamasında devamla, “Dünyayı ancak ‘biz ve onlar’ zihniyetiyle anlamlandıran bağnazlar, ‘onlar’a dair korku verici bir imaj yaratır ve kendi ülkelerinin insanlarına korku aşılarlar,” dedi.
Başka ülkelerin insanlarının aşağılanmasının yarının düşmanlık tohumlarını ekeceğini hatırlatan sanatçı, “Ancak ben inanıyorum ki, dünya üzerindeki coğrafyaların, kültürlerin benzerlikleri, farklılıklardan üstündür.” ifadelerini kullandı.
The Salesiman’in başrol oyuncusu Taraneh Alidoosti de sosyal medya hesabından Trump’ı eleştirdi. İranlılara vize yasağını ‘ırkçı’ olarak niteleyen Alidoosti, Oscar törenlerine katılmayacağını söyledi.
Oscar neden çok beyaz!
Oscar ödülleri geçen yıllarda da ABD’li siyahilerin protestolarına sahne olmuştu; Siyahi yönetmen Spike Lee, Oscar’ın ‘çok beyaz’ olduğu tartışması başlatmıştı. Ünlü oyuncu Will Smith ve George Clooney’in da dahil olduğu tartışma çığ gibi büyümüş ve Oscar’da ve Hollywood sinema sektöründe siyahilerin emeklerinin görmezden gelinip, beyazlar lehine ayrımcılık yapıldığı ileri sürülmüştü. Tartışmaların, ‘Oscar’da ırkçılık yapılıyor’ boyutuna ulaşması üzerine Oscar yönetimi, üyeler arasında denge sağlanacağı sözü vermişti.
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