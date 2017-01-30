Oscar’a duble ırkçılık gölgesi

Geçen yıllarda ‘ırkçılık’ ve ‘ayrımcılık’ suçlamalarıyla yara alan Oscar ödülleri bu yıl da kan kaybetmeye devam edeceğe benziyor. ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump göreve başlar başlamaz ‘hızlı ve öfkeli’ bir kararla Irak, İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarının ABD’ye girmesini yasaklama kararı hem ABD’li sağduyu sahiplerini hem de ‘yasaklı ülke’ vatandaşlarını çileden çıkardı. Bu yıl En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday gösterilen The Salesman filminin yönetmeni Asghar Farhadi dün bir açıklama yaparak kesin bir dille Oscar törenine katılmama kararı aldı.

“Bağnazlar, milliyetleri, politik görüşleri ve iddiaları ne olursa olsun dünyayı aynı şekilde algılar” diyen sanatçı,’’Bu sadece ABD ile sınırlı değil, benim ülkemdeki bağnazlar da aynılar” eleştirisinde bulundu. Farhadi, açıklamasında devamla, “Dünyayı ancak ‘biz ve onlar’ zihniyetiyle anlamlandıran bağnazlar, ‘onlar’a dair korku verici bir imaj yaratır ve kendi ülkelerinin insanlarına korku aşılarlar,” dedi.

Başka ülkelerin insanlarının aşağılanmasının yarının düşmanlık tohumlarını ekeceğini hatırlatan sanatçı, “Ancak ben inanıyorum ki, dünya üzerindeki coğrafyaların, kültürlerin benzerlikleri, farklılıklardan üstündür.” ifadelerini kullandı.

The Salesiman’in başrol oyuncusu Taraneh Alidoosti de sosyal medya hesabından Trump’ı eleştirdi. İranlılara vize yasağını ‘ırkçı’ olarak niteleyen Alidoosti, Oscar törenlerine katılmayacağını söyledi.