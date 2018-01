Oscar'ın habercisi Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

ABD'li ünlü komedyen Seth Meyers'in sunduğu törene, Hollywood'u sarsan taciz iddialarının ardından cinsel tacize karşı başlatılan "Times up" kampanyası damga vurdu.

Kadın oyunculardan kırmızı halıda siyah elbiseyle poz

Meyers'ın sinema dünyasında birçok kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'e "Fil salonda yok" diyerek gönderme yaptığı törene çok sayıda kadın oyuncu siyah elbise giyerek katıldı.

Meryl Streep, Angelina Jolie, Emma Stone, Emma Watson, Sharon Stone gibi birçok kadın oyuncu, film endüstrisinde cinsel tacize karşı farkındalık yaratmak ve cinsel taciz kurbanlarıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla kırmızı halıda siyah elbiseleriyle poz verdi. Bazı oyuncular, "Times up" yazılı rozetler taktı.

Drama dalında Martin McDonagh'ın yönetmenliğini yaptığı "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" "En İyi Film" ödülünün sahibi oldu. Film, başrol oyuncusu Frances MacDormand'a da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü getirdi.

İngiliz oyuncu Gary Oldman, "Darkest Hour" filminde canlandırdığı Winston Churchill rolüyle drama dalında "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, "The Shape of Water" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanırken, Almanya'da yaşayan Fatih Akın'ın yönettiği "In the Fade (Paramparça)" ise "En İyi Yabancı Film" ödülününün sahibi oldu.

75. Altın Küre'de ödül kazananlar şöyle:

Drama Dalında En İyi Film: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: "Lady Bird"

En İyi Animasyon Film: "Coco"

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Saoirse Ronan

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: James Franco

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro

En İyi Senaryo: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

En İyi Film Müziği: "This is Me"

En İyi Yabancı Film: "In the Fade"

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

Drama Dalında En İyi TV dizisi: "The Handmaid's Tale"

Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV dizisi: "The Marvelous Mrs. Maisel"

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: "Big Little Lies"

TV Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rachel Brosnahan

TV Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Aziz Ansari

TV Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Elisabeth Moss

TV Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sterling K. Brown

TV Mini Dizi En İyi Kadın Oyuncu: Nicole Kidman

TV Mini Dizi En İyi Erkek Oyuncu: Ewan McGregor