Oscar’ın yabancıları İstanbul Modern’de

Oscar yarışında öne çıkan yapımlara yer veren seçki, 12-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Programdaki beş film, “Yabancı Dilde En iyi Film” kategorisinde adaylığa yükselerek son dokuza kaldı: İsviçre adayı ve Cannes Film Festivali’nin gözdelerinden biri olarak adını duyuran animasyon Kabakçığın Hayatı; İran adayı Satıcı, Almanya adayı Toni Erdmann, Danimarka adayı Mayın Ülkesi ve Kanada adayı Alt Tarafı Dünyanın Sonu İstanbul Modern’de gösterileceklerrasında.