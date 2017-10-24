Osmanlı şerbetinin kitabını yazdılar

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, Türk mutfak kültüründe önemli bir zenginlik olarak görülen Osmanlı şerbetlerinden 25'inin tarifi belirlendi.

Enstitünün yiyecek içecek hizmetleri atölyesinde görevli personel tarafından, Osmanlı şerbetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Araştırmalar sonrası, 5 çeşit Osmanlı şerbeti yapılarak sunuma hazırlandı.

Atölyenin usta öğreticileri tarafından sunuma hazırlanan demirhindi, kakule, erik, nar çiçeği ve gülhatmi şerbetleri, Trabzon'daki tarihi Alacahan'da müşteri ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, yaptığı açıklamada, Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Padişahlar şehri Trabzon'da, gençlerimizde ve vatandaşlarımızda farkındalık oluşturması amacıyla Osmanlı şerbetlerinin araştırmasını yaptık." dedi.

25 çeşit Osmanlı şerbeti sanal kitapta tanıtılacak

Atölyede 6 usta öğreticinin görev aldığını söyleyen Karabina, Osmanlı şerbetleri araştırmasını 3 kişiden oluşan ekibin yaptığını bildirdi. Karabina, kısa bir süre sonra kutlanacak Trabzon'un fetih gününde 5 çeşit şerbeti hazırlayarak, sunumunu yapacaklarını dile getirdi.

Karabina, araştırdıkları 25 çeşit Osmanlı şerbetinin yapılışını, enstitünün internet adresinde sanal kitap haline dönüştürerek yayınlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanal kitabımızı, okulumuzun web sayfasında yayınlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanal ortamda kitaba ulaşmak isteyenler internet üzerinden erişebilecekler. Kitabımız ortalama 50 sayfadan oluşacak. Amacımız Osmanlı şerbetlerini talep edilir hale getirmek ve özel sektördeki menülerde yer almasını sağlamak."