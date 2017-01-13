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Öykü Gazetesi Pablo Neruda ve Mo Yan

Can Yayınları’ndan gelen postadan iki kitap bir de Öykü Gazetesi çıktı. Bir yayın evinin sadece öyküye adanmış bir gazete çıkarması önemli. Darısı diğer yayın evlerinin başına...

  • BEDİR ACAR
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2012’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen ilk Çinli yazar unvanlı Mo Yan’ın ‘Saydam Turp’ adlı öykü kitabı, Erdem Kurtuldu çevirisiyle ilk kez (Çince aslından) dilimize aktarıldı. Tüm dünyada hatırı sayılı okur kitlesine sahip olan Mo Yan, Çin taşrasını anlatan yapıtlarıyla ünlendi. Aynı zamanda fanteziyle lirizmi ustalıkla kaynaştıran, bürokrasiyi eleştiren, kara mizah yapan, yer yer doğaüstü unsurlara yer veren bir yazar Mo Yan.

KARA ÇOCUK’UN DRAMI

Çinli yazarın öykü kitabına adını veren Saydam Turp’ta, kimsesiz, yoksul, cılız bir köylü çocuğun; ağır işlerde çalıştırılan Kara Çocuk’un öyküsü anlatılıyor. Toplam 12 öykünün yer aldığı kitap ağırlıklı olarak sıradan insanların hayatlarına odaklanıyor. 

Can Yayınları’ndan gelen ikinci kitap; ‘Ayaklarına Dokunurum Gölgede’, Nobelli şair Pablo Neruda’nın yeni bulunmuş şiirlerini içeriyor. Adnan Özer çevirisiyle dilimize ilk kez kazandırılan şiirler, Şilili şairin ölümünden sonra bulunan 21 şiirini içeriyor. Kitabın bir sürprizi de,  Neruda’nın elyazmalarıyla birlikte yayınlanıyor olması. Üstelik Latin şiirini iyi tanıyan Adnan Özer’in notları Şairin dünyasına daha da yaklaştırıyor okuru.

ÖYKÜYE ADANMIŞ AYLIK GAZETE

Can Yayınları’nın Öykü Gazetesi ilk sayısını yayınladı. Edebiyat dünyasına hitap eden pek çok derginin yanında bir de öykü gazetesinin olması iyi oldu. Gazete diyoruz ama yine aylık bir yayın bu. Öykü dergilerinden farkı, bir yayınevi tarafından böylesi bir girişimin başlatılmış olması. Darısı diğer yayınevlerinin başına… Tahmin etmek zor değil; yayınevlerine pek çok öykü dosyası geliyor yayınlanmak üzere. Bunların çoğu editörün masasında yıllar yılı yayınlanacağı günü bekliyor. Pek azı kitap oluyor ama çoğu da ziyan olup gidiyor. Elbette hepsinin kitaplaşması da gerekmiyor. Ancak ,editörün bile kıyamadıkları, lakin bir türlü yayınlanamayan hikayeler vardır içlerinde. İşte, Öykü Gazetesi’nin burada devreye girip, edebiyat dünyasını besleyecek olması hem önemli, hem de heyecan verici. Can’ın Öykü Gazetesi, usta yazar Hasan Ali Toptaş’ın bir öyküsüyle açılıyor ve adını pek bilmediğimiz genç yazarların öyküleriyle devam ediyor. Bu verimlerin değerlendirilmesi, özellikle genç öykücüler açısından çok değerli bir katkı. Dedik ya darısı diğer yayınevlerinin başına… İletişim: [email protected]

 

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