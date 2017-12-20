Öyküyü sanat yapanlar atlası

Yalnızca yazdığı hikayelerle değil, hikaye kuramı üzerine yaptığı araştırma-inceleme kitaplarıyla da bugünden yarına kalacak önemli eserlere imza atan Necip Tosun, şimdi de dünya edebiyatının kilometre taşlarını oluşturan isimlerin eserlerini değerlendirdiği bir ‘atlas’ ile karşımızda. Tosun, Dedalus’tan çıkan ‘Öyküyü Sanat Yapanlar’ adlı yeni kitabında Poe’den Borges’e, Gogol’dan Kafka’ya, Aytmatov’dan Çehov’a kadar kırk kurucu öncünün öykü anlayışlarını, yazış biçimlerini ve öykü türüne katkılarını inceliyor. Yazınsal bir tür olarak öykünün tarihini de özetleyen kitap, modern öykünün kuruluş, gelişme ve nitelikli bir kimliğe kavuşma sürecini özetliyor. Kitapta Rusya, ABD, Arjantin, İngiltere, Almanya, Kırgızistan, İran gibi birbirinden farklı coğrafyalarda yaşayan, kurucu, dönüştürücü öncüler derinlemesine inceleniyor. Öyküdeki bilinç akışı, gerçeküstücülük, büyülü gerçekçilik gibi daha pek çok yönelim, yazar ve öyküleri üzerinden inceleniyor. Böylelikle edebiyatımızdaki kılavuz kitap eksikliğinin giderilmesine de katkı sağlanmış olunuyor.