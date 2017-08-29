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Oyuncu Ercüment Balakoğlu'na kanser teşhisi konuldu

80 yaşındaki ünlü oyuncu Ercüment Balakoğlu’na kanser teşhisi konuldu.

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Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu'na dil kanseri teşhisi konuldu. Dilinde çıkan yaralar nedeni ile ameliyat olan oyuncu, önce radyoterapi gördü ve kemoterapiye başlanacak. Hastanede tedavi gören Ercüment Balakoğlu, kullandığı ilaçlardan dolayı unutkanlık sorunu da yaşıyor.
 
Ercüment Balakoğlu kimdir?
 
1937 yılında dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, geçmişten günümüze sayısız sinema, dizi ve tiyatroda oynamıştır. Kaynanalar, Çocuklar Duymasın ve Papatyam gibi dizilerdeki oyunculuğun yanı sıra, seslendirme yaparak da televizyon hayatına devam eden sanatçı, çok sayıda etkinlikte çocuklar için çalışmalarda bulunmuş ve 2013 yılından sonra İstanbul Temaşa Tiyatrosu kadrosunda yer almıştır.

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