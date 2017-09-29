Özgecan Aslan İngiltere’de beyaz perdede

Boston Üniversite’sinde okuyan Chris Surnames’in akademik tezi ve festivaller için hazırladığı Faint Sound adlı belgesel filmin çekimleri bitti. Dört farklı ülkede dört farklı kadının erkek şiddetiyle öldürülmesini konu alan film aralık ayında vizyona girecek. Almanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye’de çekimleri yapılan filmin Türk kadrosunda usta oyuncu Erkan Can, Maral Büyüksaraç ve belgesele sesiyle eşlik edecek olan Hatice Aslan yer alıyor