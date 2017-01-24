Pakistan’daki Kuran dağına ziyaretçi akını

İslam dininin bir çok öğretisi Kuran-ı Kerim’in hiçbir şekilde tahrip edilemeyeceğine hükmeder. Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta’da bir işadamı da bu yasaktan yola çıkarak, eski ve kullanılamaz haldeki Kuran’ı Kerim’leri depolamak üzere bir dağı deliyor. Ömrünün 25 yılını Kuran’ların tahrip edilmemesine adayan Samet Lehri isimli işadamı bugüne kadar dağda bu amaçla toplam 4 kilometre uzunluğunda tünel kazıldığını açıkladı. Yaklaşık 2.5 milyon Kuran toplandığını belirten Lehri, 600 yıllık dahil özel basım bazı Kuran’ların cam kutular içinde saklandığını söyledi.

Milyonlarca kişi Kuran dağını ziyaret ediyor 7 Fotoğraf TIKLAYIN tüm fotoğraflar