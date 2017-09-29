Paris'te Türk sanatçılar resim sergisi açtı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk sanatçılar Günseli Toker ve Serap Gümüşoğlu'nun eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı.

Toker, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi için özel bir tema belirlemediklerini ancak resimlerin hepsinin hikayesi olduğunu belirtti.

"Kelimelerle anlatamadıklarımı eserlerimle yapabiliyorum"

Eserlerinde ruhunu yansıttığını, söylemek ve sormak istediklerini aktardığını kaydeden Günseli Toker, kelimelerle anlatamadıklarını eserleriyle yapabildiğini söyledi.

Serap Gümüşoğlu da eserlerinde, Gaziantep'teki çadır kentte kalan Suriyeli sığınmacı çocukları resmettiğini aktardı.

Yaklaşık 20 resimden oluşan sergi, 10 Ekim'e kadar gezilebilecek.