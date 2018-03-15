Perde, Ataşehir'de açılıyor

Türkiye'nin en kapsamlı tiyatro festivallerinden biri olan "Ataşehir Belediyesi 9. Tiyatro Festivali" başlıyor. 23 Mart-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalde; oyunlar, atölyeler, söyleşiler ve sergiler tiyatro meraklılarını bekliyor.

19 Mart'ta yapılacak galada, festivalin onur konuğu Zihni Göktay'a ithafen belgesel gösteriminin yanı sıra "75. Yaşında İsa Çelik'in Objektifinden Tiyatro Dünyası" Sergisi ve açılış konseri gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk tiyatrosunun değerli isimlerini tiyatroseverlerle buluşturacak festivalde, oyunların biletleri ücretsiz olarak "Bir Kitap, Bir Bilet" kampanyası kapsamında dağıtılacak. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, Anadolu'daki ihtiyaç sahibi okullara ve "Bu Takside Kitap Var" kampanyasına destek olunacak.

Festival kapsamında onlarca tiyatro oyuncusuyla Ataşehir, bir sanat merkezine dönüşürken; Müjdat Gezen, Rıza Kocaoğlu, Emre Altuğ, Bülent Çolak, İlker Ayrık, Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin Ataşehirlilerle buluşacak isimlerden bazıları... Festivalin söyleşi bölümünde ise tiyatro duayeni Zihni Göktay, Okan Bayülgen, İlker Ayrık ve Aykut Taşkın'la sanat dolu sohbetler gerçekleştirilecek.

Festival hakkında bir açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz şunları söyledi: "Ataşehir Belediyesi olarak, Türkiye'nin en kapsamlı tiyatro festivalini bir kez daha gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerimizin tiyatro topluluklarından, Türkiye'nin tiyatro sahnelerini yaşatan, ayakta tutan, göz bebeğimiz Ankara Sanat Tiyatrosu'na, Dostlar Tiyatrosu'ndan, Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Cumhuriyet Sahnesi'ne kadar topluluklarımız festivalimizde yer alıyor. Festivalimizi birbirinden özel söyleşiler, atölyeler ve sergilerle de destekliyoruz."

Tiyatroseverler bu oyunları bekliyor

Festival 23 Mart Cuma akşamı Bernard-Marie Kolts'in yazdığı, Rıza Kocaoğlu'nun oynadığı "Ormanlardan Hemen Önceki Gece" oyunuyla açılacak. Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) sahnelenecek oyun saat 20.30'da başlayacak.

24 Mart Cumartesi akşamı Aziz Nesin'in öykü ve taşlamalarından oluşan ve Yücel Erten tarafından sahneye uyarlanan "Azizname" izleyici karşısında olacak. Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde sahnelenecek oyun saat 20.30'da başlayacak.

25 Mart Pazar akşamı Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek "Naaş-ı Muhteremler" isimli oyun izleyiciyle buluşacak. Yaşlı bir çiftin hayatının, günün birinde mafyadan kaçan bir adamın gelmesiyle aniden değişmesini anlatan bu oyun MSKM'de saat 18.00'da başlayacak.

Dünya Tiyatrolar Günü'nde 27 Mart Salı akşamı ise Kandemir Konduk ve Müjdat Gezen'in yazdığı "Artiz Mektebi" isimli oyun Ataşehirli izleyicilerin karşısında olacak. Başrollerini Müjdat Gezen, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık ve Betül Demir'in oynadığı oyun, bir konservatuvarda geçen komik olayları anlatıyor. Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde sahnelenecek oyun 20.30'da başlayacak.

Festivalde Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından 28 Mart Çarşamba akşamı "Bir Valize Ne Sığar ki" isimli oyun sahnelenecek. MSKM'de saat 20.30'da başlayacak oyun, mübadele yıllarında birkaç parça eşyanın sığdırıldığı bir bavulla anavatanlarını terk etmek zorunda kalan göçmenlerin 'arada kalmışlık' ruh hallerini ve 'anavatan' özlemlerini anlatıyor.

30 Mart Cuma akşamı Tiyatroadam'ın sahneleyeceği "İntiharın Genel Provası" isimli oyun, Tiyatroadam'ın eğlenceli, coşkulu tarzı ve yüksek performansıyla izleyenleri sürprizlerle dolu bulmacaya, gizemli maceraya ortak ediyor. MSKM'de sahnelenecek oyun 20.30'da başlayacak.

15 Nisan'a kadar devam edecek

1 Nisan Pazar günü MSKM'de 18.00'da başlayacak "Uçurtmanın Kuyruğu" isimli oyun Pervasız Tiyatro tarafından sahnelenecek. Savaş Dinçel'in yazıp yönettiği, İlker Ayrık ve Aykut Taşkın'ın oynadığı iki kişilik oyun, biraz buruk bölümlerden oluşan komik bir hikayeyi anlatıyor.

3 Nisan Salı akşamı Baba Sahne tarafından oynanacak "Bir Baba Hamlet" isimli oyun MSKM'de 20.30'da başlayacak. Sebastian Seidel'in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi "Bir Baba Hamlet", usta oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'yu Ataşehirli izleyicilerle buluşturacak. 6 Nisan Cuma akşamı Semaver Kumpanya'nın sahneleyeceği "Akşam Yemeği" isimli oyun, MSKM'de 20.30'da başlayacak. Prömiyeri bu sezon gerçekleştirilen ve Volkan Sarıöz'ün yönetimindeki ironik, gerilimli ve sahici bir yüzleşme oyunu olan Akşam Yemeği; Mustafa Kırantepe, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Sezin Bozacı ve Şebnem Hassanisoughi tarafından sahneleniyor.

Ataşehirli tiyatroseverler, 7 Nisan akşamı Okan Üniversitesi Konservatuvarı Kabare Bölüm Öğrencileri tarafından sahnelenecek, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kadın, erkek ilişkilerini irdeleyen ve çok sevilen bir oyunu olan "Aşk Olsun" ile buluşacak. Festivalde 8 Nisan Pazar akşamı ise Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından "Cadı Kazanı" isimli oyun sahnelenecek.

11 Nisan Çarşamba akşamı Dostlar Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Göçmenleeeer" isimli oyun, mültecilerin gözümüzün önünde cereyan eden hayatta kalma mücadeleleri anlatıyor. Matei Visniec imzalı, Genco Erkal eliyle sahneye taşınan oyun; Genco Erkal'ın sık tasarladığı bir tür olan belgesel tiyatro formunda karşımıza çıkarak, hem dili hem de söylemiyle seyirciyi işin içine dâhil ediyor.

Festivalin tiyatro bölümünün kapanışı, 12 Nisan'da DasDas tarafından "Çirkin" isimli oyunun gösterimiyle yapılacak. Bu dünyada yolunu kaybeden bireyi absürt bir bakış açısıyla ele alan oyun, kimlik konusuna ironik ve bir o kadar seyirlik bir yorum getiriyor. Oyun Ataşehir Water Garden'da bulunan DasDas'ta 20.30'da başlayacak.

Festivalde 4 atölye düzenlenecek

Festivalin atölyeler bölümünde Nilgün Onat ile "Doğal Nefes, Doğal Ses Atölyesi" 24 ve 31 Mart Cumartesi günleri MSKM'de 12.00 - 14.00 saatleri arasında düzenlenecek. Ercan Tulunay ile "Lehçe ve Şive Atölyesi", 1 Nisan Pazar günü Neşet Ertaş Kültürevi'nde 12.00 - 14.00 saatleri arasında yapılacak. Turgay Kantürk ile "Oyunculuk" atölyesi 7 ve 14 Nisan Cumartesi günleri saat 12.00 - 15.00 arasında Neşet Ertaş Kültürevi'nde düzenlenecek. Prof. Dr. Ebru Gökdağ ile "Forum Tiyatro" atölyesi ise 8 ve 15 Nisan Pazar günleri 12.00 - 17.00 saatleri arasında MSKM'de yapılacak.

Tiyatro üzerine 3 söyleşi

Festivalin söyleşi bölümünde; Zihni Göktay ile "Şehir Tiyatroları'nda Dün, Bugün ve Yarın" sohbeti 25 Mart Pazar günü saat 15.00'da Neşet Ertaş Kültürevi'nde yapılacak. İlker Ayrık ve Aykut Taşkın ile "Savaş Dinçel'i Anma Programı" ise 1 Nisan Pazar günü saat 14.00'da MSKM'de düzenlenecek. Okan Bayülgen ile "Söyleşi" 8 Nisan Pazar günü saat 15.00'da MSKM'de başlayacak.

Fotoğraf ve karikatür sergileri yapılacak

"75. Yaşında İsa Çelik'in Objektifinden Tiyatro Dünyası" Sergisi, 19 Mart - 27 Mart arasında MSKM'de düzenlenecek. Sergi açılışı 19 Mart Pazartesi saat 19.00'da yapılacak. "Savaş Dinçel Karikatürleri'' Sergisi ise 1 Nisan - 15 Nisan arasında MSKM'de yapılırken, serginin açılışı 1 Nisan Pazar günü 14.00'da düzenlenecek.

16 Mart tarihinden itibaren MSKM'deki oyunların biletleri MSKM Gişe'den, diğer oyunların biletleri ise Ataşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi'nden temin edilebilecek.