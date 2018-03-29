Perde Münir Özkul için açıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte “Ailemizin En Güzel Sırrı” isimli tiyatro oyunu, Özkul anısına Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Salonu’nda tiyatroseverlerle buluştu. Can Özden’in yazdığı, Selen Uçer’in yönettiği oyunda, Burak Küçükosman, Pınar Göktaş ve Münir Özkul›un kızı Güner Özkul başrolleri paylaştı. Tek perdelik oyunda, babalarının ölümü sonrası başlamayı umdukları yeni hayat için kendi sırlarını araştıran, geçmişle ve bugünle, hayal ve gerçekle yüzleşen bir ailenin trajikomik hikayesi ele alınıyor.