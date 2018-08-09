Pergamon Amfi Tiyatro gün yüzüne çıkarılacak

Geçmişi milattan önce 7 bin yılına kadar uzanan Bergama Antik Kenti, Athena Tapınağı, Zeus Sunağı, Kızıl Avlu, Asklepion gibi dünyaca ünlü tarihi alanları bünyesinde barındırıyor.

Helenistik ve Antik Roma'ya ait eserlerin bulunduğu Bergama'da Osmanlı izlerini de görmek mümkün.

Asklepion dünyada ilk psikoterapi yönteminin uygulandığı yer

Dünyada ilk psikoterapi yönteminin uygulandığı Asklepion, İncil'de sözü edilen 7 kiliseden biri olan kızıl avlu, Asya Kıtası'nda kurulan en büyük kütüphanenin yer aldığı ve tarihte ilk parşömen üretiminin gerçekleştiği Bergama Antik Kenti, 2014 yılında "Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı" dosyasıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Yerli ve yabancı turistler, tarihi yapılarının yanında Anadolu'nun kültürel zenginliğini de barındıran Bergama'ya yılın her dönemi ilgi gösteriyor.

2018'in ilk yarısında 124 bin ziyaretçiyi ağırladı

Bergama Müze Müdürlüğü'nden alınan rakamlara göre 101 bin kişinin yaşadığı ilçeyi 2018'in ilk yarısında 124 bin turist ziyaret etti.

Bergama Antik Kenti'nde milattan sonraki ilk yüzyıl içerisinde yapıldığı tahmin edilen Pergamon Amfi Tiyatro, geçen süreçte tahribata uğrasa da kalıntılarını görülebiliyor.

Pergamon Amfi Tiyatro 5 yıl içerisinde gün yüzüne çıkartılacak

Bölgede devam eden kazılarda bu yıl ilk kez amfi tiyatroya ait arena ve duvarı tespit edilmesi, arkeolog dünyasında heyecan uyandırdı.

Üzeri bitki örtüsüyle kaplı olan Pergamon Amfi Tiyatro'nun 5 yıl içerisinde gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor.