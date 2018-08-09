Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Pergamon Amfi Tiyatro gün yüzüne çıkarılacak

İzmir Bergama Antik Kenti'nde bulunün Pergamon Amfi Tiyatro, yapılacak çalışmalarla 5 yıl sonra gün yüzüne çıkacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçmişi milattan önce 7 bin yılına kadar uzanan Bergama Antik Kenti, Athena Tapınağı, Zeus Sunağı, Kızıl Avlu, Asklepion gibi dünyaca ünlü tarihi alanları bünyesinde barındırıyor.

Helenistik ve Antik Roma'ya ait eserlerin bulunduğu Bergama'da Osmanlı izlerini de görmek mümkün.

Asklepion dünyada ilk psikoterapi yönteminin uygulandığı yer

Dünyada ilk psikoterapi yönteminin uygulandığı Asklepion, İncil'de sözü edilen 7 kiliseden biri olan kızıl avlu, Asya Kıtası'nda kurulan en büyük kütüphanenin yer aldığı ve tarihte ilk parşömen üretiminin gerçekleştiği Bergama Antik Kenti, 2014 yılında "Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı" dosyasıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Yerli ve yabancı turistler, tarihi yapılarının yanında Anadolu'nun kültürel zenginliğini de barındıran Bergama'ya yılın her dönemi ilgi gösteriyor.

2018'in ilk yarısında 124 bin ziyaretçiyi ağırladı

Bergama Müze Müdürlüğü'nden alınan rakamlara göre 101 bin kişinin yaşadığı ilçeyi 2018'in ilk yarısında 124 bin turist ziyaret etti.

Bergama Antik Kenti'nde milattan sonraki ilk yüzyıl içerisinde yapıldığı tahmin edilen Pergamon Amfi Tiyatro, geçen süreçte tahribata uğrasa da kalıntılarını görülebiliyor.

Pergamon Amfi Tiyatro 5 yıl içerisinde gün yüzüne çıkartılacak

Bölgede devam eden kazılarda bu yıl ilk kez amfi tiyatroya ait arena ve duvarı tespit edilmesi, arkeolog dünyasında heyecan uyandırdı.

Üzeri bitki örtüsüyle kaplı olan Pergamon Amfi Tiyatro'nun 5 yıl içerisinde gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA