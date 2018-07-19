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Peribacaları arasında senfoni konseri verildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesideki Peribacaları arasında Antik Kentler Konserleri kapsamında Senfoni ile Müziğimiz adlı konser verildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Paşabağı Örenyeri'nde etkinlik düzenledi.Etkinlikte, Orhan Şallıel şefliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Antik Kent Konserleri'nin kültür turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI

Murat Salim Tokaç, "Konseri geçen yıl Kütahya Aizanoi ve Burdur Kibyra antik kentlerinde, bu yıl ise Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve Diyarbakır Suriçi'nde düzenledik. Bugün de Paşabağı'nda tarihi bir mekandayız. Tarihi mekanlarda, yerelden evrensele bir bakış açısıyla müziğimizin tanıtılması ve bu sayede kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlamaktayız." dedi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Şef Orhan Şallıel yönetiminde sahne alan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserini, Japonya, Hindistan, Çin, Sudan, Filipinler, Zambiya, Makedonya ve Malta'nın Ankara büyükelçilerinin yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile çok sayıda vatandaş ve yabancı turist izledi.

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