Pervari’den Paris’e bir bilim adamının portresi

Gerek kitapları gerekse akademik faaliyetleri ile günümüzün önde gelen tarihçi yazarlarından İhsan Süreyya Sırma’yı anlatan ‘İhsan Süreyya Sırma Kitabı/Pervari’den Paris’e’ adlı eser raflardaki yerini aldı.

Beyan Yayınları’ndan çıkan kitap, Sırma’nın üniversiteden talebesi olan Prof. Dr. Adnan Demircan tarafından kaleme alındı. Epey miktarda fotoğrafla desteklenen kitap, hocanın hayatı, eğitimi ve akademik çalışmalarını teferruatlı biçimde anlatmanın yanı sıra, tarih, kültür ve sosyal meseleler üzerindeki görüşlerini de içeren söyleşilerden oluşuyor.

‘Beni hayata hazırlayan, üzerimde hakkı olan pek çok hocam var. Kuşkusuz bunların başında üniversitedeki İslam tarihi hocam Prof. Sırma gelir’ diyerek vefa borcunu dile getiren kitabın hazırlayanı Prof. Demircan, İhsan Süreyya Sırma’yı, ‘Akademi dünyasında ilkeli duruşuyla ve İslami hassasiyetiyle öne çıkan bir ilim adamı’ olarak tanımlıyor ve ekliyor ‘Hoca’nın bir özelliği de sertliğine rağmen hoşgörüsüdür.’

Kültür hayatımıza kazandırdığı onlarca kitabın (5 ciltlik Müslümanların Tarihi dahil) yanı sıra, üniversite hocalığı ve konferansları ile ilim dünyasının önemli şahsiyetlerinden biri olan Sırma, Siirt’in Pervari ilçesinde doğmuş; Ankara İlahiyat’ı bitirmiş, sonra da 1967’de kazandığı bursla Fransa’ya giderek İslam tarihi alanında doktorasını yapmış bir isim.

İSLAM TARİHİ UZMANI

Üniversitelerin çalışma koşulları ve bilimsel çalışmalarına dair panoramik bir bakış açısı sunan kitabın sonunda Sırma’nın kronolojik hayat hikayesi ile eserleri tarihlerine göre veriliyor. İslam Önceki Mekke Dönemi ve Hz. Muhammed dahil, İslam tarihine ilişkin çok sayıda kitabın ve farklı ülkelere dair seyahatnamelerin yazarı Sırma’yı yakından tanımak isteyenler için…

ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

1944 doğumlu olan ve 1970’li yıllardan bu yana üniversitelerde ilim öğreten Sırma, uzun yıllar çeşitli kademelerde hizmet verdiği akademi dünyasında pek çok öğrencinin yetişmesini sağladı.