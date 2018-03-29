Priştine'nin sembolü: 'Kubbeli Kütüphane'

Kosova Milli Kütüphanesi "Pjeter Bogdani", kubbelerle örtülü eşsiz mimarisiyle başkent Priştine'nin en ilginç sembollerinden birini teşkil ediyor.

İnşası 1974 yılında başlayan kütüphane, Hırvat mimar Andrija Mutnjakovic tarafından modern tarzda tasarlandı.

İyi ve yeterli aydınlatma sağlayan çelik iskelet membranlarla çevrili kubbelere, Balkanlar'daki çoğu yapıda rastlanabiliyor.

Birinci katında 400 kişilik büyük bir okuma salonu olan kütüphanenin ikinci katında özel okuma salonu, üçüncü katta ise bilimsel çalışma yürütenlere tahsis edilmiş okuma salonları mevcut.

Binanın iki bodrum katı ise kütüphanenin kitap deposu olarak kullanılıyor.

Kütüphaneci Zylfije Rexhepi, yaptığı açıklamada, kütüphanenin açıldığı günden itibaren okuyuculara, gerekli literatürü bulmalarında yardımcı olduğunu söyledi.

Kütüphanenin iç mozaikleri dahil binanın her detayının Hırvat mimar Mutnjakovic tarafından tasarlandığını vurgulayan Rexhepi, eşsiz ve modern yapıdaki kubbeleri çevreleyen çelik membranların, kitapları hasarlardan koruduğuna işaret etti.

Rexhepi, "99 adet kubbe insan beynini ve bu kurumdan bilgi alındığını temsil ediyor. Ayrıca kubbeler, Arnavutların geleneksel takkesi olan plisi simgeliyor." şeklinde konuştu.

Kütüphanenin resmi olarak 25 Kasım 1982 yılında açıldığını ve kendisinin kütüphanenin en eski çalışanlarından biri olduğunu hatırlatan Rexhepi, 1999 yılındaki Kosova Savaşı sırasında dönemin Sırp rejiminin, kütüphanenin Arnavut çalışanlarını işten çıkardığını ve Arnavut dilindeki kitapların büyük bir kısmını tahrip ettiğini anlattı.

Bugün çok daha iyi şartlarda çalıştıklarına dikkati çeken Rexhepi, “O dönem Arnavutça kitapların çoğu yok edildi ama kütüphaneyi zenginleştirmeye başladık. Bizlere kitap bağışında bulunan Arnavutluk Milli Kütüphanesi ile Kosova ve dünyanın çeşitli yerlerindeki kütüphanelerle iş birliği içerisindeyiz. Şu anda yeterince zengin bir kütüphane." dedi.

"Kitap, gazete ve dergi dahil kütüphanede iki milyon yayın bulunuyor." diyen Rexhepi, kütüphaneye üye olan her öğrencinin, kütüphane yetkilisinin denetiminde, ilgilendiği her konu ve dilde yayınlara ulaşabileceğini dile getirdi.

Günde 2 bin 500 öğrencinin kütüphaneyi ziyaret ettiğine, sınav döneminde ise öğrenci sayısının bir hayli arttığına işaret eden Rexhepi, kendisi hariç, kütüphanenin 77 çalışanı olduğunu ve haftanın altı günü hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

"Hasan Priştine" Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Albian Gjoshi de kütüphaneyi, uygun bir çalışma ortamına sahip olduğu için iki yıldır devamlı ziyaret ettiğini belirterek, “Burası öğrencilerin dersler ve ders dışı diğer konularda birbirleriyle bilgi aktarımında bulunmaları açısından son derece uygun bir yer.” diye konuştu.

Kütüphanede konferans ve kitap tanıtımlarının yanı sıra çeşitli sanatsal ve bilimsel etkinliğin de düzenlendiğinin altını çizen Gjoshi, “Gördüğünüz gibi, ders çalışmak için geniş ve ilginç bir yer. Aynı zamanda hoşça vakit geçirebileceğiniz bir ortam.” dedi.