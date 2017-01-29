Rasim Özdenören’in hikaye evrenine adanmış bir kitap
İlk baskısı 1996’da yapılan Necip Tosun’un Türk Öykücülüğünde Rasim Özdenören kitabı, 20 yıl sonra, İz Yayıncılık tarafından yeniden yayınlandı.
Aslında kitaba 2. baskı yerine “yeni kitap” demek daha doğru. Çünkü ilk baskısı 108 sayfa olan kitap, yeni baskıda 288 sayfaya çıkmış ve kitap tematik bir incelemeden kuramsal bir incelemeye dönüşmüş.
Kitabın 1. baskısında Rasim Özdenören’in Hastalar ve Işıklar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm,Çarpılmışlar, Denize Açılan Kapı olmak üzere beş öykü kitabı incelemeye alınmışken yeni baskıda, Kuyu (1999), Ansızın Yola Çıkmak (2000), Hışırtı (2000) Toz (2002), İmkânsız Öyküler (2009) Uyumsuzlar (2015) kitapları da incelemeye dahil edilmiş. Böylelikle kitap 2. baskıda yenilenmiş, zenginleşmiş, genişlemiş.
Bu inceleme, Türk öykücülüğünün kilometre taşlarından olan Rasim Özdenören’in öykü dünyasına eğilerek onun Türk öykücülüğündeki yerini belirlemeye çalışırken aynı zamandan öykücülüğümüzün ulaştığı noktalara ilişkin kapsayıcı bir çalışma olma özelliği de taşıyor.
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