"Recep İvedik 5" filmi 16 Şubat’ta vizyona giriyor

Başrolünde karakterin yaratıcısı Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 5’in yönetmenliğini yine Togan Gökbakar üstlenirken, senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte kaleme aldı.

Recep İvedik 5’in, bir hafta İstanbul, bir hafta Üsküp ve 5 hafta Antalya’da bulunan Gloria Sports Arena'da yapılan çekimleri, gerçek bir olimpiyat müsabakası şeklinde yapıldı. Filmde yaklaşık 200 sporcu ve 3 bin figüran rol aldı. Sporcular Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara ve yurt dışında gerçekleştirilen seçmeler sonucunda belirlendi.

Recep İvedik 5’te, Şahan Gökbakar bu kez otobüs şoförü oldu. Mahalle sakinlerinden İsmet’in vefatı üzerine, onun için son görevini yerine getirmek üzere yola çıkan Recep İvedik, milli takımı yurt dışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir maceraya giriyor. Senaryo gereği otobüs seyir halindeyken muavinle yer değiştirmeye kalkınca, 20 kişilik genç sporcu kafilesi heyecanlı anlar yaşıyor.

Recep İvedik, yaşanan gelişmeler sonucunda ekip başkanının takımı müsabakalardan çekme kararı alması üzerine, kendini kafile başkanı ilan ederken, genç sporcularla birlikte müsabakalarda hiç beklenmeyen olaylar yaşanmasına yol açıyor.