Recep İvedik 5 Filmi'nin fragmanındaki boks sahnesine Azeri akademisyenden tepki

Daha iki gün önce Azerbaycan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 25. yılının kutlandığını belirten Attar, bu dönemde yayına verilen filmin fragmanındaki bir sahnenin bir Azeri olarak kendilerine üzüntü verdiğini söyledi.

Recep İvedik - 5 adlı komedi filminin fragmanının internete yüklendiğini belirten Attar, “Fragmanda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri adına çok talihsiz sahnelere yer verilmektedir. Şöyle ki boks yarışmasında Azerbaycan’ı temsil eden sporcu ile rakibi Türkiye milli takımını temsil eden kişi karşılaşıyor, Azerbaycan bayrağını göğsünde taşıyan kişi 'men seninle ceng elemeye gelmişem' diyerek yakasında ay yıldızlı şanlı bayrağımız olan Türk sporcuya nefret dolu bir bakış atarak saldırıyor ve Türk sporcu da (Recep İvedik) bunun üzerine 'ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişem' diyerek tam Azerbaycan bayrağının üstüne öyle bir yumruk atıyor ki Azerbaycan Türkü iki metre öteye uçarak yere seriliyor. Kimse kalkıp filmdeki bu sahnenin basit bir komedi olduğunu ve insanları güldürmek için yapıldığını anlatamaz” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan da cenk eylemek diye bir ifade tanımlamasından pek istifade edilmez, savaşmak dövüşmek olarak söylenir bu ifadeyi kimse cenk etmeyi yaygın olarak kullanmaz” diyen Attar, “Türkiye ye karşı ise hiçbir zaman kullanılmaz, işin ucunda ölüm olsa dahi kimse bir Azerbaycanlıya Türkiye ile cenk etmek istediğini söyletemez, şaklabanlık yaparak ucuz numaralarla 'komedi' yapmaya gayret eden ve bunu yaparken epey zorlandığı her halinden belli olan Şahan Gökbakar da buna dahildir. İkincisi, neden filmde Azerbaycan ile Türkiye rakip yapılmış, rekabet içinde savaşan iki ülke olarak seçilmiş? Etrafımızda bu kadar çok rakibimiz var iken bir millet iki devleti temsil eden kardeşleri sırf şaka olsun diye ringe çıkaran ve dövüştüren 'zihniyetin' bilmesi gerekiyor ki bunun şakası dahi güzel değil. Üçüncüsü ve en önemlisi, bırakın kardeş, dost, can Azerbaycan'ı, dünyanın hiçbir devletinin bayrağına komedi olsun diye yumruk atılması, küçük düşürülmesi kabul edilemez, hele söz konusu bir millet iki devlet olduğumuz Azerbaycan'ın bayrağının üçüncü sınıf bir filmde böylesine hakarete maruz kalması hiç yenilir yutulur değil, kesinlikle kabul edilmezdir. Tüm Türkler gibi Azerbaycan'ın da devlet ve millet olarak bayrak hassasiyetini iyi hesap eden film yapımcıları sırf polemik yaşansın, böylece filmin bedava reklamı olsun düşüncesi ile bu fragmanlara yer vermiş, ticari beklentiler nedeniyle kardeşliğe zarar vermeyi dahi göze almışlar ise ayıp etmişler” şeklinde konuştu.

“Özel sektör de olsa bunu Türkiye yapmış olarak kabul ederler”

Filmle ilgili tüm hukuksal adımların şüphesiz atılacağını kaydeden Attar, sözlerine şöyle devam etti:

“Azerbaycan Ermeni işgali altındaki toprakların geriye alınması için, Karabağ'da şanlı ay yıldızlı bayrağının dalgalanması için şehitler vermeye devam ederken, özel sektör eli ile de yapılmış olsa böyle bir hakareti Türkiye adından yapılmış olarak kabul eder ve bu düşüncesizce davranış düşman değirmenine su döker. Türkiye’nin tüm ağrılarında Azerbaycan tüm kalbi ile onu sarmakta iken Azerbaycan’ın parmağına değen taşa Türkiye can havliyle koşmakta iken, bilerek ya da bilmeyerek bu münasebetlere zarar vermek isteyen her şeyden itina ile uzak durmak tarihi görevdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm yetkililerini iki ülkeyi 30 yıla yakındır temsil eden bir aydın olarak bu konu ile ilgili gereken hassasiyetin gösterilmesi için göreve davet ediyorum. Recep İvedik - 5 filminin yapımcıları, attığınız o yumruk aslında kime ve neye hizmet ediyor, tüm hukuksal adımlar şüphesiz atılacaktır, ama zaten Anadolu kardeşinin 'ağzının burnunun kırılmasına' ve bayrağına bir Türk tarafından yumruk atılmasına izin vermez.”