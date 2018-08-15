Reis Bey ilk kez Devlet Tiyatrosu’nda

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Necip Fazıl Kısakürek’in ünlü tiyatro eseri “Reis Bey”i ilk kez tiyatro sahnesine taşıyacak. Özer Tunca’nın yönettiği Reis Bey’in ilk gösterimi, Ankara DT aracılığıyla 2018-2019 tiyatro sezonunun açılışında (2 Ekim Salı), Küçük Tiyatro’da gerçekleştirilecek.Bir genci haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını konu alan oyunda Osman Nuri Ercan, Zafer Güllü, Sevgi Tanrıverdi, Şemsettin Zırhlı, Çetin Azer Aras’ın yanısıra çok sayıda oyuncu rol alıyor.

YÜZDE 70 YERLİ TİYATRO

Oyunun okuma provaları için ilk kez bir araya gelen ekibi ziyaret eden DT Genel Müdürü Mustafa Kurt oyunculara başarılar diledi. Yeni sezonda oyunların yüzde 70’inin yerli eserlerden oluşacağını belirten Kurt, “Yeni yazarlara, yerli eserlere çok önem veriyoruz. Öbür türlü Türk tiyatrosunun gelişmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

OYUNUN KONUSU

Reis Bey, taş kalpli bir ağır ceza hakimidir. Onun nazarında merhamet, idamlık bir suçtur ve cemiyette bir ferdi korumak için bir kişiye idam gömleği giydirmekten kaçınılmamalıdır. Günün birinde annesini öldürdüğü iddiasıyla huzuruna çıkarılan bir gencin idamına karar verir. Daha sonra genci suçsuz yere idam ettiğini anlayınca, Reis Bey’in buz gibi iç dünyası gizli bir sarsıntıyla yerle bir olur.