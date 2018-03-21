Reis Bey Üsküdar’da

21-25 Mart 2018 tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar arasında Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı Resi Bey piyesi de var. Yasalara bağlı, kararlarında acımasız, keskin ve ''Gözyaşı suçun rengini soldurmaz'' diyen bir yargıcın, genç bir adam için verdiği idam kararının uygulaması sonrası, kararının yanlış olduğunu öğrenmesi üzerine yaşadığı sancılı değişimi ele alan oyun Türk tiyatorsunun en önemli psikolojik yapımları arasında yer alıyor. Şükrü Türen’in yönettiği oyunda; Berrin Koper, Caner Bilginer, Ceysu Aygen başta olmak üzere kalabalık bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Oyun, 21-24 Mart 2018 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde perde açacak.

MAKEDONYA GAMZESİ

Batılılaşma yolundaki Osmanlı’nın sancılarını, II. Abdülhamit Han’ın son dönemleri ile İttihat Terakki’yi, mesleğine aşık bir asker olan Binbaşı Fehmi Aksaray’ın gözünden anlatan Makedonya Gamzesi adlı oyun ise 21-24 Mart 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Oyunun yazarı Üstün İnanç, yönetmen ise Tarık Şerbetçioğlu.