Resimlerinde at derisi kullanıyor

Eserlerinde at derisini mozaik gibi işleyen ressam Hasan Mirza, Gaziantep'te sergi açtı.

Eserleri Sanko Sanat Galerisi’nde Gaziantepli sanatseverler ile buluşan Mirza, yağlı boya tekniği kullanan bir ressam olduğunu belirterek, deri ile yaptığı eserlerini "tuval üzerine at derisiyla mozaik uygulama" tekniği olarak tanımladı.

Çalışmalarını Bursa’daki atölyesinde sürdürdüğünü vurgulayan Mirza, "Eserlerimi deri kullanarak da yapıyorum. Derilerden faydalanmam, estetiği biçim diline dönüştürme kabiliyetini, her tür malzemeyi kullanabilme yetenek ve yeterliliğini ortaya koyuyor." dedi.

At veya başka bir hayvanın derisini tuval üzerine kullanan başka bir sanatçı olmadığını savunan Mirza, "Bu tamamen benim buluşum. İlk olarak at resmini at derisinden yaptım ve çok da güzel oldu. Dericiler at dersinden halı ve kilim yapıyorlardı, benim tesadüfen görmem üzerine resimde bu teknik ortaya çıktı." diye konuştu.

Sergi bir hafta süreyle gezilebilecek