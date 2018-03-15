Ressam Ayvaz'dan kum ve varak ile İstanbul tasviri

Ressam Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul'un hem güzelliğini hem de kargaşasını kum ve altın varak kullanarak betimlediği soyut resimlerini 4'üncü ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında ilk kez başkentli sanatseverlerle buluşturacak.

Ressam Ayvaz, İstanbul'u anlattığı çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Ayvaz, memleket ve İstanbul aşığı bir insan olduğunu belirterek, kentten etkilendiği her unsuru lirik soyut tarzda resmettiğini söyleyerek, şunları dile getirdi: "İstanbul'un taşından, toprağından, tüm güzelliklerinden ve karmaşasından etkileniyorum. Zaten İstanbul'da yaşıyorum. Bu şehre aşığım. Akrilik boyayla çalışıyorum ve bir sürü katmanlar var tablolarımda. Sanatseverlerin içgüdüsel duygularına ulaşmayı hedefliyorum. Benim için en önemlisi sanatseverin resimlerimden ne hissettiği veya ne gördüğü."

Ayvaz, altın varak ve kum ile İstanbul'u betimlemekten memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle dedi: "Varak ve kum kullanarak resimlerin çarpıcı olmasını istiyorum. İstanbul'u resmetmek başka bir şey. Kum resme bakıldığında ilgi uyandırıyor. Bütün renklerde farklı bir imaj yaratıyor ki zaten İstanbul'da kendine has bir güzellik var. Varak kullanmamın sebebi de İstanbul'un ihtişamı. Gerçekten ihtişamlı bir şehri betimlerken altın kullanmadan soyut resim yapılamayacağını düşünüyorum."

Gallery Binyıl'dan 8 ressam ile fuara katıldıklarını belirten Ayvaz, 10 yıldır Yrd. Doç. Dr. Seyit Mehmet Buçukoğlu ile çalıştıklarını ve bu yıl da birlikte organizasyonda yer aldıklarını söyledi.

Soyut resim çalışan hocasından ilham aldığını dile getiren Yasemen Latife Ayvaz, soyut resim yapmanın zor olduğunu, kişinin kendi yaratıcılığını aldığı ilhamla tuvale aksettirmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını vurguladı.

Ayvaz, 18 Nisan'a kadar açık kalacak sanat fuarında, 9 eserini Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Yazının resmini kendi yaptığı boyalarla yansıttı

Ressam Yasemen Latife Ayvaz'ın hocası Yrd. Doç. Dr. Seyit Mehmet Buçukoğlu da Ankara'da üç kez kişisel sergi açtığını, fakat ilk kez ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na katıldığını söyledi.

Buçukoğlu, ağırlıklı olarak Türk kültüründen padişah mührü, tuğra, ferman gibi objelerinden etkilenerek resimlerinde bu objeleri yansıttığını bundan dolayı sergilediği resimlere "mistik yüzeyler" ismini verdiğini belirterek, "Mühürler, tuğralar, fermanlar, risaleler gibi tarihi değeri olan belgeler resimlerimde yer alıyor. Ama bununla birlikte Uzakdoğu kültürü, Arap kültürü, saray kültüründen etkileniyorum. Resimlerdeki renkler saray renkleri. Turkuaz Türk saraylarından, kırmızı Uzakdoğu'dan, mor ve sarı Avrupa saraylarından ilham aldığım renkler." ifadesini kulllandı.

Resimlerinde tersten yazı uygulamasını kullandığını anlatan Buçukoğlu, günlüklerden ve Osmanlı tarihi belgelerinden etkilendiğini, resimlerdeki yazının ise okunamayacağını belirtti.

Buçukoğlu, "Mühürlerden etkilenerek yuvarlak formlu resimler yaptım. Saray kültüründen çokça etkilendiğim için varak da sıklıkla kullandım. Resimlerdeki yazılar okunaklı değil. Resim yaparken o gün yaptığım ve yaşadığım olayları resme aktarıyorum. Bunu aktarırken bunu izleyiciye okutma gayesi gütmedim. Yani 'yazının resmini' yaptım." diye konuştu.

Buçukoğlu, akrilik boyanın yanı sıra bitki özleri, yaprak özleri ve topraktan elde ettiği renkleri de boya ile kullandığını belirterek, doğal boya ile "yazının resmini" yansıttığını anlattı.